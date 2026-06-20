استطلاع جديد: غالبية الإسرائيليين لايرغبون في نتنياهو

قبل انتخابات هذا العام، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر.

ووجد استطلاع للقناة 12 التليفزيونية أن 59% يشعرون أنه لا يتعين على نتنياهو أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مقارنة بـ 33% فقط يعتقدون أنه ينبغي عليه ذلك، ولم يحسم 8% قرارهم،حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني

وعند سؤالهم عن الشخص الأنسب لقيادة حزب الليكود بعد نتنياهو، قال 18% إن وزير الاقتصاد نير بركات هو الأنسب، وقال 9% إن وزير العدل ياريف ليفين هو الأنسب، وأشار 7% إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو الأنسب، وذكر 6% أن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو الأنسب.

ولم تقدم الشبكة بيانات عن عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو هامش الخطأ.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن سيخوض الانتخابات وقال:"أعتزم الفوز". وجاء تصريحه في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.