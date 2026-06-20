رئيس بوليفيا يعلن حالة الطوارئ بسبب إغلاق الطرق

أعلن رئيس بوليفيا، رودريجو باز، حالة الطوارئ في البلاد، بعد 50 يوما من إغلاق الطرق بالحواجز، والاضطرابات التي عطلت الاقتصاد.

وقال باز في منشور عبر منصة إكس "أمرت بفرض حالة الطوارئ لتحرير الطرق. لا يمكن أن يظل البوليفيون رهائن لحواجز الطرق التي تمنعهم من العمل والدراسة وتلقي الرعاية الطبية والحصول على الإمدادات وإعالة أسرهم"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات من توقيع الحكومة البوليفية اتفاقا مع النقابة العمالية الرئيسية (سي.أو.بي) لإنهاء الحصار الذي أدى إلى نقص في الدواء والغذاء بأنحاء البلاد.

وقالت غرفة الصناعات الوطنية أمس الجمعة، إن الخسائر الاقتصادية من الاحتجاجات وصلت إلى ثلاثة مليار دولار.

ووقع باز الأسبوع الماضي قانونا يخفف من قدرة الدولة على فرض الإجراءات الطارئة لقمع الاضطرابات.

وقال باز "لا يرجى من حالة الطوارئ هذه سلب الوضع الطبيعي، بل استعادته. وسوف تظل أبواب الحكومة مفتوحة أمام من يرغبون في الدخول في حوار بنية طيبة. وفي الوقت نفسه، فإن بوليفيا بحاجة لإعادة فتح الطرق وضمان إتاحة الإمدادات وعودة الحياة الطبيعية".