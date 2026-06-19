البنتاغون يطلب 80 مليار دولار لنفقات الحرب في إيران

نقلت صحيفة وول ​ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب وزير ‌الدفاع ​الأمريكي ستيفن فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصالات هاتفية هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب في إيران بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب.

وأضافت الصحيفة ⁠أن طلبا تمويليا تكميليا كاملا، يشمل تمويلا للبنتاغون، بالإضافة إلى أولويات غير دفاعية كالمساعدات الزراعية والإغاثة في حالات الكوارث، ربما يتم إرساله ‌إلى المشرعين خلال الأيام القادمة.

وقال ‌مسؤول في البنتاغون ‌لرويترز في أبريل إن حرب إيران كلفت نحو 25 مليار ​دولار، مقدما ‌بذلك أول ​تقدير رسمي لتكاليف الحرب.

⁠وقوبل طلب مبدئي ⁠بقيمة 200 مليار دولار لتمويل إضافي بمعارضة شديدة من المشرعين. وفي أبريل، صرح مدير مكتب الميزانية ⁠في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مجلس النواب بأنه ليست لديه تقديرات لتكلفة الحرب، وذلك ضمن دفاعه عن طلب ترامب ميزانية عسكرية سنوية قدرها 1.5 تريليون ‌دولار.

وتعكس الميزانية المقترحة أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة ​في نوفمبر إذ يحاول الحزب الحفاظ على سيطرته على الكونغرس لكنه يواجه قلقا متزايدا من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.