يرماك: أوكرانيا غير مستعدة للتفاوض مع موسكو بسبب نقص الأسلحة والضمانات

أكد أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا لأنها ليست في الوضع الذي تتطلع إليه فيما يتعلق بالأسلحة والضمانات الأمنية.

تأتي تصريحاته لمحطة عامة في وقت يدرس فيه زيلينسكي إمكانية التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال يرماك عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في محادثات "ليس اليوم".

وتابع "نحن لا نمتلك الأسلحة، ولا نمتلك الوضع الذي نتحدث عنه. وهذا يعني دعوةً لحلف شمال الأطلسي وتفاهما على ضمانات واضحة... حتى نطمئن بأن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يعود في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".

وفي تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب وإن هناك حاجة إلى بذل جهود لجعل بلاده أقوى وإلزام الكرملين بالعمل نحو السلام.

وفي تصريحات عامة في الآونة الأخيرة، قال الرئيس أيضا إن محادثات قد تجري مع استمرار سيطرة روسيا على الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب.

لكنه أضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى توجيه دعوة إلى البلاد بأكملها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وترفض روسيا منذ فترة طويلة أي حديث عن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، ويقول بوتين إن على كييف أن تتقبل ضم الكرملين لأربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا بشكل جزئي.