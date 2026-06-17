بعد 3 أعوام من الكارثة... نشر التقرير النهائي بشأن انفجار الغواصة "تيتان"

من المقرر أن ينشر مجلس سلامة النقل في كندا، اليوم الأربعاء، تقريره النهائي بشأن التحقيق في حادثة انفجار الغواصة "تيتان"، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الكارثة التي تعرضت لها وأودت بحياة جميع ركابها الخمسة.

ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير على الانترنت، عند حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، وسيتضمن ست توصيات، بحسب ما أعلنه المجلس بصورة مسبقة.

وكانت الغواصة اختفت في يونيو 2023 بعد انطلاقها في رحلة استكشافية بين حطام السفينة "تيتانيك".

وأطلق خفر السواحل الأمريكي، بمساعدة القوات الكندية بشكل أساسي، عملية بحث واسعة النطاق على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب نيوفاوندلاند، وحظيت باهتمام الكثيرين من مختلف أنحاء العالم.

وبعد أيام من اختفاء الغواصة، عثرت مركبة غطس يتم التحكم فيها عن بعد، على حطام الغواصة المنكوبة، على بعد أقل من 500 متر من موقع تحطم "تيتانيك".

وقامت عدة جهات أخرى بالتحقيق في الحادث، وتوصلت إلى أن هناك أوجه تقصير جسيمة من جانب شركة "أوشن جيت" المشغلة للغواصة، والتي يقع مقرها في واشنطن. وكان ستوكتون راش رئيس الشركة الخاصة المشغلة للغواصة، من بين الأفراد الخمسة الذين كانوا على متنها.