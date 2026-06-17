اليابان تعتزم دعم جهود الإعمار بعد الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا اليوم الأربعاء إن اليابان تعتزم دعم جهود التعمير في المناطق التي تضررت بسبب الصراع بالشرق الأوسط، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال.

وذكرت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء أن كيهارا قال في مؤتمر صحفي " بعد التوصل لاتفاق نهائية، سنبذل قصارى جهدنا ونقوم بدور لتحقيق السلام والاستقرار والتعمير في جميع منطقة الشرق الأوسط".

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد توصلت واشنطن وطهران مؤخرا لمذكرة تفاهم تتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار من أجل مشاريع التعمير في إيران، التي ستنفذها جزئيا شركات يابانية.

ورفض كيهارا التعليق على هذا الأمر، قائلا إنه لم يتم بعد نشر مذكرة التفاهم.