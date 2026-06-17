أمريكا تقدّم مليار دولار مساعدات إنسانية للوكالات الأممية

أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من مليار دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبرنامج الغذاء العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن هذا التمويل يهدف لدعم المساعدات التي تنقذ الحياة في أكثر من 40 دولة.

وجاء في بيان الخارجية أن أكثر من 800 مليون دولار سيتم ضخها في برنامج الغذاء العالمي، في حين ستحصل اليونيسف على أكثر من 281 مليون دولار.

ويأتي هذا الاعلان بعد شهر من إعلان أمريكا أنها ستقدم 8ر1 مليار دولار للأمم المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستقدم تمويلا بقيمة ملياري دولار.