وول ستريت تغلق منخفضة وسط تقييم المستثمرين لبيانات نيويورك

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس في ظل تقييم المستثمرين لمؤشرات اقتصادية مهمة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وقفز المؤشر ناسداك متجاوزا عتبة العشرين ألف نقطة لأول مرة أمس الأربعاء مدفوعا بصعود أسهم التكنولوجيا. وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز في الوقت نفسه أعلى مستوياته منذ قرابة أسبوع مدعوما بتقرير التضخم الذي عزز توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول. وقفز عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، ما فاقم المخاوف إزاء قوة سوق العمل. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، لكن اعتدال تكاليف الخدمات أشار إلى استمرار اتجاه انحسار التضخم الأوسع نطاقا. وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 98 بالمئة بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. لكنها تشير إلى تكهنات بتعليق سياسة التيسير النقدي مؤقتا في يناير كانون الثاني بعدما حث عدة مسؤولين من المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على توخي الحذر بشأن وتيرة خفض الفائدة، إذن إن الاقتصاد لا يزال قويا. ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 32.49 نقطة أي 0.53 بالمئة إلى 6051.70 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 132.05 نقطة، أي 0.66 بالمئة، ليغلق عند 19902.84 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 232.32 نقطة أي 0.53 بالمئة إلى 43916.24 نقطة. وتباين أداء أسهم الشركات الكبرى وأسهم النمو، مع تراجع سهم إنفيديا وارتفاع سهم مايكروسوفت. وانخفض سهم أدوبي بعد أن توقعت الشركة المصنعة لبرنامج فوتوشوب أن تكون إيراداتها في السنة المالية 2025 أقل من توقعات وول ستريت، مما أثر على قطاع التكنولوجيا الأوسع. وارتفعت أسهم شركة وارنر براذرز ديسكفري بعد أن أعلنت الشركة الإعلامية عن خطط لفصل أعمالها المتراجعة في مجال التلفزيون الكابلي عن عمليات البث والانتاج السينمائي. ونزل سهم نوردسون بعد أن توقعت الشركة المصنعة معدات التوزيع إيرادات في السنة المالية 2025 أقل من تقديرات وول ستريت، في حين ارتفع سهم شركة سينتين للتأمين الصحي بعد أن توقعت بتحقيق أرباح أعلى من التقديرات في 2025.