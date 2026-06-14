سوريا : تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات والقبض على عدد من أفرادها

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها.

وقالت وزارة الداخلية السورية ، في بيان صحفي اليوم ، إن إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، نفذت سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور.

وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذه العملية المحكمة أسفرت أيضا عن مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، و60 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج.

وأوضحت أن هذه العملية تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.

وقامت الجهات المختصة في سوريا خلال الأشهر الماضية ‏بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات التي عمل النظام ‌‏البائد على إنتاجها وتصنيعها وترويجها داخل المجتمع السوري، ‏إضافةً إلى تهريبها إلى دول الجوار ، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).‏