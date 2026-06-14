قتيلان وإنذار إسرائيلي بإخلاء 13 بلدة في جنوب لبنان

قتل شخصان اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان وترافق ذلك مع إنذار بإخلاء 13 بلدة.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، سقط قتيلان فجرا، باستهداف مسيرة معادية، سيارة بيك أب على طريق مصيلح، كاشفة عن "سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة ما بين حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل".

وأشارت إلى تعرض أطراف بلدتي مجدل زون والمنصوري لقصف مدفعي متقطع ، لافتة إلى أن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على مجدلزون وغارة على المنصوري، وغارة على بلدة القليلة في قضاء صور".

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارةً على منطقة المعمورةً في حوش صور، وغارة من مسيرة على بلدة العباسية، وسط قصف على بيوت السياد والمنصوري.

وتزامن ذلك مع تهديد إسرئيلي إلى السكان في 13 بلدة في جنوب لبنان ، حيث طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه شمال نهر الزهراني.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي ، ومن ثمّ تمديده مرّتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، التي عقدت بداية الشهر الجاري ، أعلن بيان اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار".