ألمانيا.. إغلاق سوق شعبي ومحطة قطارات بسبب تهديد غامض

أغلقت السلطات الأمنية في ألمانيا أجزاء من سوق شعبي يعمل على مدار 24 ساعة ومحطة القطارات في مدينة كونستانتس الألمانية بسبب وضع أمني غامض.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد إن المناطق الواقعة عند الحدود مع مدينة كرويتسلينجن السويسرية أُخليت في وقت مبكر من صباح اليوم، وظلت مغلقة منذ ذلك الحين، مضيفة أن الإغلاق يشمل أيضا محطة القطارات، ولذلك يُجرى حاليا تنظيم خدمات نقل بديلة بالحافلات.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد - وفقا للتقييم الحالي - أي خطورة محددة على السكان. ومع ذلك، طلبت من المواطنين تجنب التواجد في منطقة موقع الفعاليات "كلاين فينيديش" وشارع الميناء، والالتزام بتعليمات الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن السوق الشعبي العابر للحدود يواصل عمله بشكل طبيعي في المناطق الأخرى غير المتأثرة بالإغلاق.

ولم تكشف السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التهديد.