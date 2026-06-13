محادثات بين سول وطوكيو وواشنطن بشأن كوريا الشمالية

عقدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اجتماعا ثلاثيا مع مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان في طوكيو لبحث ملف كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت أن المحادثات جرت أمس الجمعة بمشاركة كيم سانج إيل، رئيس قسم سياسة الشؤون النووية لكوريا الشمالية في الوزارة؛ وديفيد ويلزول، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال شرق آسيا؛ وكينجو أوتسوكا، نائب المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفادت الوزارة بأن المسؤولين تبادلوا وجهات نظرهم حول الأحداث الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وبقية دول شمال شرق آسيا، وأكدوا مجدداً التزامهم بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وضمان تطبيق عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الصادرة عن الدول الأعضاء.

وأضافت الوزارة: "شرحنا جهودنا الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة في العلاقات بين الكوريتين، وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول التعاون الثلاثي لضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية".

وفي بيان صحفي صدر أمس الجمعة، أشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن المسؤولين الثلاثة "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي".

كما اتفق المسؤولون الثلاثة على العمل بشكل وثيق فيما بينهم بشأن تعزيز التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، ومواجهة أنشطة كوريا الشمالية الإلكترونية الخبيثة، وفقاً لوزارة الخارجية في طوكيو.