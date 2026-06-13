داخل أخطر قمرة قيادة… 3 مواقف مرعبة يتدرّب عليها طيارو الأباتشي

يُعدّ التحليق بمروحية الأباتشي واحدة من أكثر المهام العسكرية تعقيدا وخطورة في القوات المسلحة، ويتطلب تشغيل هذه المروحية الهجومية الثقيلة مستوى عاليا من الجاهزية الذهنية والبدنية، حيث يُتوقع من طياريها العمل بكفاءة تحت ضغط الظروف القتالية وغير القتالية، مع الالتزام الصارم بمعايير التدريب والسلامة الجوية، وفي مثل هذه البيئات، قد يؤدي أي خطأ بسيط إلى عواقب مميتة.

ولهذا السبب، لا يقتصر تدريب طياري الأباتشي على مهارات الطيران الأساسية، بل يمتد ليشمل الطيران المعتمد على الأجهزة، وإجراءات الطوارئ، والعمليات التكتيكية، واستخدام الأسلحة، وأنظمة الرؤية الليلية المتقدمة، وغيرها من المهارات عالية التعقيد.

ويهدف هذا التدريب المكثف إلى إعداد الطيارين لمواجهة أخطر السيناريوهات المحتملة في العمليات الواقعية، ومن بينها ثلاثة مواقف تُعد الأكثر خطورة وهي:

الطيران في ظلام دامس باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء

يُعد الطيران في وضح النهار أقل تعقيدا مقارنة بالتحليق في ظروف الظلام الكامل، حيث يعتمد الطيارون في هذه الحالة على أنظمة رؤية متطورة تتيح لهم تنفيذ المهام رغم انعدام الإضاءة الطبيعية.

وبحسب الكابتن جوناثان هوغان، الطيار المدرب في الجيش الأسترالي والملحق بمركز التميّز في طيران الجيش الأمريكي، فإن التدريب يشمل استخدام "حساس الرؤية الليلية للطيار".

ويختلف هذا النظام عن نظارات الرؤية الليلية التقليدية، إذ يعرض صورة بالأشعة تحت الحمراء مباشرة في عين الطيار اليمنى عبر عدسة أحادية، مستندا إلى بيانات من حساس مثبت على المروحية نفسها.

ويتدرّب الطيارون في بيئة محاكاة تُعرف باسم "الكيس" (The Bag)، وهي قمرة قيادة معتمة بالكامل تخلو من أي مصادر رؤية خارجية، ما يجبر الطيار على الاعتماد الكامل على صور المستشعرات، وفي هذه الظروف، يُطلب من الطيارين تنفيذ مهام الطيران بسرعة عالية وعلى ارتفاعات منخفضة باستخدام البيانات الحرارية فقط.

التعامل مع الأعطال الطارئة أثناء الطيران دون فقدان السيطرة

في العمليات العسكرية، لا مجال للتردد عند وقوع أعطال مفاجئة، خصوصا عند قيادة مروحية هجومية متقدمة مثل الأباتشي، لذلك يتوجب على الطيارين التعامل مع الأعطال الميكانيكية أو فشل الأنظمة أثناء التحليق مع الحفاظ الكامل على السيطرة على الطائرة.

وفي دورات تدريب الطيارين في قاعدة فورت روكر (Fort Rucker)، يُخصَّص جزء أساسي من التدريب لإجراءات الطوارئ، بهدف تمكين الطيارين من التعرف السريع على المشكلات واتخاذ القرار الصحيح تحت ضغط الظروف الصعبة، وغالبا ما تحدث هذه الأعطال في بيئات غير مثالية مثل الطقس السيئ أو أثناء الليل أو خلال مهام قتالية فعلية.

ويهدف هذا التدريب إلى بناء استجابات تلقائية لدى الطيارين، بحيث تصبح ردود الفعل عند الأزمات سريعة وغريزية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطاقم والمروحية.

تنفيذ عمليات قتالية معقدة بالتنسيق مع قوات متعددة الجنسيات

لا يقتصر دور طياري الأباتشي على قيادة المروحية فحسب، بل يشمل أيضا مراقبة التهديدات وتنفيذ أهداف المهمة في آنٍ واحد، وهو ما يشكل جزءا أساسيا من طبيعة عملهم وفقا للحرس الوطني للجيش الأمريكي.

إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على تنفيذ هذه المهام ضمن بيئات عمليات مشتركة مع قوات متعددة الجنسيات، فالحروب الحديثة تتطلب تنسيقا عالي المستوى مع قوات حليفة قد لا يكون الطيارون قد تدربوا معها بشكل مباشر من قبل.

ويجعل هذا الواقع العملياتي من القدرة على التكيف، والتواصل الفعّال، والحفاظ على الوعي الميداني عوامل حاسمة للنجاح، وفي الميدان، قد يعمل طيار الأباتشي جنبا إلى جنب مع قوات من دول مختلفة ضمن تحالفات عسكرية واسعة، ما يتطلب أعلى درجات الاحترافية والدقة في التنسيق.