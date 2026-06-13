هزة ارتدادية قوية تضرب إقليم سارانجاني في الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم السبت عن هزة ارتدادية قوية في إقليم سارانجاني الفلبيني.

وأفاد تقرير صادر عن الوكالة أن مركز الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 7ر5 درجات كان على بعد 21 كيلومترا غرب جزيرة بالوت في إقليم دافاو أوكسيدانتال، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم السبت.

وبينما قال المعهد إنها كانت هزة ارتدادية من الزلزال الذي ضرب إقليم سارانجاني وبلغت قوته 8ر7 يوم الاثنين الماضي، من المتوقع حدوث المزيد من الأضرار.

وكانت صحيفة فيل ستار الفلبينية قد ذكرت أمس الأول الخميس أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع قبالة ساحل سارانجاني جنوبي الفلبين، وبلغت قوته 8ر7 درجة على مقياس ريختر ارتفع إلى أكثر من 50 قتيلا في رابع أيام عمليات الاستجابة والإنقاذ.