أوكرانيا تسعى لتمويل عسكري بـ 20 مليار دولار لمواجهة روسيا

كشف مصدر دفاعي ​أوكراني أن كييف ستسعى للحصول على تمويل ‌عسكري ​إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، بهدف ترسيخ ما تراها نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.

وسيقدم الطلب ⁠يوم الخميس خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا، وهي تحالف يضم أكثر من 50 دولة، ويعرف أيضاً ‌باسم مجموعة رامشتاين، التي ينسق من خلالها الحلفاء تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

وقال المصدر: «لدينا ‌ما يتراوح بين ستة وتسعة أشهر في ساحة المعركة، وهو ما يتطلب ‌تسريعاً عاجلاً للتمويل».

ويتزامن ذلك، مع تباطؤ ‌وتيرة تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة، ‌بعد أن ​ألحقت غارات أوكرانية بطائرات ⁠مسيّرة ضرراً بإمداداتها وخدماتها اللوجيستية على خط المواجهة. وفي الوقت نفسه، تلحق ضربات ​الطائرات ⁠المسيّرة ⁠الأوكرانية بعيدة المدى أضراراً بقطاع الطاقة الروسي.

وذكرت ‌هيئة ​الأركان العامة الأوكرانية، أمس، أن الجيش الأوكراني ⁠شن هجوماً على مصفاتين لتكرير ‌النفط في منطقة تتارستان ‌الروسية خلال الليل. وأكدت ‌في ‌بيان أن ‌حريقاً ​اندلع ⁠في كلتا المصفاتين.

وأضافت أنها ​استهدفت ⁠أيضاً مصنعاً ⁠في منطقة ⁠سامارا متخصصاً في إنتاج المطاط الصناعي، الذي يستخدم في ‌صناعة الوقود الصلب ​المخصص للصواريخ.