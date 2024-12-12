ماكرون يجري مباحثات في وارسو بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وارسو اليوم الخميس بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا في ضوء وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة.

وقد يحاول ترامب، عندما يتولى الرئاسة الشهر المقبل، الضغط على أوكرانيا وروسيا للدخول في مفاوضات. على سبيل المثال، يمكنه أن يهدد أوكرانيا بوقف المساعدات العسكرية إذا رفضوا ذلك.

وعلى العكس من ذلك، يمكنه أن يحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من زيادة الدعم العسكري لكييف في حال رفض الكرملين المفاوضات.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ممثلين من عدة دول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يجرون محادثات سرية منذ أسابيع بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا في المستقبل.

وتفيد تقارير بأن فرنسا وبريطانيا تأخذان زمام المبادرة في هذا الشأن.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، قد تكون هناك أيضا مناقشات بين توسك وماكرون بشأن نشر قوة حفظ سلام من الجنود الأجانب في أوكرانيا بعد الحرب.