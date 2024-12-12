رئيس الحزب الحاكم في كوريا يتخلى عن الرئيس ويؤيد عزله

قبل التصويت الثاني على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال رئيس الحزب الحاكم إنه يؤيد عزله، متخليا عن موقفه السابق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون اليوم الخميس في مؤتمر صحفي، إنه يجب أن نوقف المزيد من الارتباك. لا يوجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن".

وأضاف أن أعضاء الحزب "يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم".

وخلال محاولة العزل الأولى يوم السبت الماضي، قاطع أعضاء الحزب التصويت الذي فشل في وقت لاحق.

وقال هان إنه خلافا للوعود السابقة، لم يظهر يون أي استعداد للاستقالة المبكرة من الرئاسة.

وفرض الأحكام العرفية بشكل غير متوقع، لكنه تراجع عنها بعد حوالي ست ساعات بعد احتجاجات سياسية ضخمة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، استمرت الاحتجاجات في كوريا الجنوبية وتوالت الانتقادات من الخارج.

ولكي ينجح التصويت على العزل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم دافع الرئيس الكوري الجنوبي في بيان عن مرسومه الخاص بالأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، نافيا اتهامات التمرد.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن بيان الرئيس الذي بثه التلفزيون اليوم الخميس يأتي قبل ساعات من تقديم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي مقترحا جديدا لعزل يون.

ويخطط الحزب المعارض لطرح الاقتراح للتصويت بعد غد السبت.