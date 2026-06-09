الصين تسعى إلى توسيع نطاق استخراج المعادن الاستراتيجية من مياه البحر

أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، تقريرا يسلط الضوء على التقدم المحرز في استخدام البلاد لمياه البحر، كما سلط الضوء أيضا على الاحتياطي الضخم من المعادن الاستراتيجية الموجودة في مياه البحر وخطط البلاد لتوسيع نطاق استخراج هذه الموارد من خلال التقدم التكنولوجي.

ووفقا للتقرير الذي صدر أمس، ونقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، فقد نجحت الصين في استخراج اليورانيوم بكميات تبلغ عدة كيلوجرامات من بيئات المحيط الحقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، حققت معاهد البحوث والجامعات والشركات المحلية اختراقات في النظريات الأساسية والتكنولوجيات الرئيسية المتعلقة باستخراج الليثيوم واليورانيوم والديوتيريوم والعناصر النزرة الأخرى.

وتقدر احتياطيات اليورانيوم العالمية في مياه البحر بنحو 4.5 مليار طن، أي أكثر من ألف مرة من الاحتياطيات البرية المعروفة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع تحلية مياه البحر والاستخدام الشامل لها في الصين، باعتباره صناعة استراتيجية ناشئة، ينمو بشكل مطرد.

ومن جانبه، قال شيانج ون شي، مدير معهد تحلية مياه البحر واستخداماتها متعددة الأغراض في بلدية تيانجين بشمالي الصين، إن الصين لديها حاليا 167 مشروعا لتحلية المياه بسعة إجمالية تصل إلى 3.077 مليون طن يوميا. وفي الوقت نفسه، بلغ الحجم السنوي لمياه البحر المستخدمة لأغراض التبريد الصناعي 193.36 مليار طن، بزيادة نسبتها 86.4% عن عام 2020.

وأضاف شيانج أنه خلال فترة الخطة الخمسية الـ15، ستعمل الصين على تعزيز التحديث المستمر للتكنولوجيات والمعدات ذات الصلة وبناء احتياطيات تكنولوجية لاستخراج العناصر الاستراتيجية من مياه البحر.