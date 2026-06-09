إندونيسيا تتطلع إلى "الذكاء الاصطناعي" لتسريع انتشار شبكات الجيل الخامس

أكدت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية أن الذكاء الاصطناعي هو "التطبيق الأساسي" الذي سيدفع باتجاه الانتشار الواسع لشبكات الجيل الخامس (جي 5) في أنحاء إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن ديني سيتياوان، مدير استراتيجية وسياسات البنية التحتية الرقمية في الوزارة، القول إن قطاع الاتصالات لطالما كان يبحث عن الدافع المحفز الذي يبرر ويعجل بالتحول إلى تقنية الجيل الخامس.

وتشير "أنتارا" إلى أن الطفرة الكبيرة في معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي، تمثل تحولا جذريا في كيفية انتقال البيانات عبر الشبكات.

وأوضح سيتياوان أنه بينما هيمنت عمليات تنزيل البيانات، مثل بث مقاطع الفيديو وتصفح الإنترنت، على عصر الجيل الرابع بشكل كبير، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم أنماط حركة مرور ثنائية الاتجاه وشديدة التعقيد، مما يتطلب بنية تحتية ذات قوة أكبر بكثير.