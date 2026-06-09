بـ 69.2 ​مليار دولار .. أمريكا الأكثر إنفاقاً على الترسانة النووية في 2025

أفاد تقرير صادر عن ‌الحملة الدولية ​للقضاء على الأسلحة النووية اليوم الثلاثاء بأن الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية في العالم ارتفع بنحو الخمس في ⁠2025 إلى 119 مليار دولار.

وأدى هذا الارتفاع البالغ 19 بالمئة مقارنة مع 2024 إلى تسجيل أعلى مستوى ‌للإنفاق على الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة في تتبع الإنفاق السنوي ‌على الأسلحة النووية لكل من ‌الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ‌والهند وباكستان وكوريا ‌الشمالية وإسرائيل في 2020.

* أنفقت الولايات المتحدة 69.2 ​مليار دولار، ‌أي أكثر ​من جميع الدول النووية ⁠الأخرى مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 بالمئة.

* تقول الحملة إن ​الولايات ⁠المتحدة ⁠تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.

* جاءت الصين في ⁠المرتبة الثانية بزيادة سبعة بالمئة إلى 13.5 مليار دولار.

* تفوقت بريطانيا على روسيا لتبوأ المركز الثالث من حيث الإنفاق، بزيادة بنسبة 17 بالمئة ‌إلى 12.6 مليار دولار. وأنفقت روسيا 9.5 مليارات ​دولار، بزيادة ستة بالمئة.

* تسعى الحملة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2017 إلى القضاء التام على ​الأسلحة النووية.