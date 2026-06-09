زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر إحياء جهود إنهاء الحرب مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن تنشيط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن المحادثة "الإيجابية" جرت خلال توقفه في مطار كيشيناو بمولدوفا، بعد وقت قصير من لقائه شركاء أوكرانيا الأوروبيين.

وشكر زيلينسكي ويتكوف وكوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استعدادهما "للعمل بأقصى نشاط ممكن خلال الأسابيع المقبلة لإحياء الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا".

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "ندرك حجم الاهتمام العالمي الموجه إلى الوضع المتعلق بإيران، لكن هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق السلام في أوروبا لا يزال مطروحا على جدول الأعمال".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنهم ناقشوا أيضا الآفاق المرتبطة بقمة مجموعة السبع "وغيرها من الفعاليات خلال يونيو".

وجاءت هذه المحادثة بعد لقاء زيلينسكي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن يوم الأحد، حيث دعا القادة روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات.

وكان زيلينسكي قد أعرب الأسبوع الماضي عن استيائه من عدم توجه المفاوضين الأمريكيين إلى أوكرانيا حتى الآن، رغم أنه كان قد ذكر سابقا أنه من المتوقع وصولهم في منتصف أبريل.

وتلعب الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دور الوسيط في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا.