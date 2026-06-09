صيحات استهجان في وجه ترامب خلال حضوره مباراة لكرة السلة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصيحات استهجان من الجمهور يوم أمس الاثنين خلال المباراة الثالثة من نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي في مدينته نيويورك.

وانطلقت صيحات الاستهجان والاستهزاء عندما ظهرت صورته على شاشات الملعب لفترة قصيرة بينما كان يؤدي التحية أثناء عزف النشيد الوطني قبل بداية المباراة بين نيويورك نيكس وسان أنطونيو سبرز.

ودُعي ترامب / 79 عاما / وهو مشجع لفريق نيكس، إلى نهائيات نيويورك من قبل مالك النادي جيمس دولان.

ووفقا لرابطة الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه)، فإن ترامب هو أول رئيس أمريكي في منصبه يحضر مباراة في نهائيات دوري كرة السلة.

وقال مفوض "إن بي إيه"، آدم سيلفر قبل المباراة في ماديسون سكوير جاردن: "إنه مشجع حقيقي لفريق نيكس". وقبل دخوله عالم السياسة، كان ترامب يحضر مباريات نيكس بشكل متكرر ويجلس غالبا في المقاعد القريبة من الملعب.

وفاز نيكس بالمباراتين الأوليين من السلسلة التي تُحسم من سبع مباريات، والتي أُقيمت في سان أنطونيو. وستقام المباراة الرابعة في ماديسون سكوير جاردن يوم الأربعاء المقبل، وكذلك المباراة السادسة إذا لزم الأمر.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حضر ترامب مباراة السوبر باول ومباراة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.