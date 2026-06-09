ترامب: الطياران بخير بعد سقوط هليكوبتر أباتشي عسكرية قرب مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب في ​وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن طيارين كانا على طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب ⁠مضيق هرمز "بخير".

وقال في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف. كينيدي ‌الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة "لم يُصب أحد بأذى".

وتابع ‌أن الإدارة الأمريكية ستصدر تقريرا ‌في وقت لاحق ‌من اليوم.

وذكرت صحيفة نيويورك ‌تايمز، في وقت متأخر من ​مساء أمس ‌الاثنين، نقلا ​عن شخصين مطلعين ⁠على الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي ​سقطت ⁠قرب ⁠مضيق هرمز أمس، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين.

وأشار ⁠التقرير إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة الهليكوبتر أُسقطت بنيران إيرانية، أو أنها تعرضت ‌لعطل فني، أو واجهت مشكلة أخرى.

ولم ترد ​وزارة الخارجية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية بعد على طلبات رويترز للتعليق.