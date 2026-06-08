روسيا: هجوم القوات الأوكرانية على قطار في القرم جريمة حرب





أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدين بشدة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت قطارات مدنية في جمهورية القرم، مؤكدةً أنها تشكل جرائم حرب بحق المدنيين.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الإخفاقات والانسحابات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، يواصل نظام كييف النازي الجديد اللجوء إلى تكتيكات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين الروس"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت: "في وقت سابق، وتحديدًا في الثاني من يونيو، استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية قطار ركاب في محطة دجانكوي".

وأكملت أن هجوما ليليا وقع في 4 يونيو ، على قطار الضواحي "أزوفسكويه-كيرتش"، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات نفذت عمدا بقصد قتل المدنيين وتعطيل سير العمل في المناطق الروسية.

وبحسب البيان، أوضحت زاخاروفا أن نظام كييف، بهجومه على قطار ركاب في القرم، انتهك مجددا القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ، وقال: "بمهاجمته مدنيين مسالمين عزّل، انتهك نظام كييف مجددا القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات على البنية التحتية المدنية بشكل صارخ".

كان رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرجي أكسيونوف، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف قطار ركاب في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل مساعد سائق القطار وإصابة السائق.