معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: الترسانات النووية تتزايد حول العالم

ذكر تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، اليوم الاثنين، أن الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية قامت بتحديث وتوسيع ترساناتها النووية وسط تصاعد التوترات العالمية.

وخلص التقرير، الصادر عن معهد الأبحاث المرموق والمختص بشؤون التسلح، إلى وجود اتجاه عام نحو تعزيز القدرات النووية في جميع الدول التسع.

وقال الباحث في المعهد، هانز كريستنسن، في بيان، "تتزايد الأدلة على أن الدول المالكة للأسلحة النووية تهمش، بل وتتخلى عن، التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، وبدلا من ذلك تستعرض قوتها النووية".

وأضاف كريستنسن أن "لجوء الدول إلى الحلول النووية، يخلق مخاطر جديدة ويغذي ديناميكيات سباق التسلح".

وأشار تقرير المعهد إلى أنه من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في السنوات المقبلة مع تباطؤ وتيرة نزع السلاح وزيادة نشر أسلحة نووية جديدة.

وبحسب تقديرات الباحثين، بلغ عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها القوى النووية التسع، وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، 12187 رأسا نوويا حتى يناير 2026.