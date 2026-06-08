إسرائيل تغلق معابر غزة عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية

أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء يوم أمس الأحد، المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وذلك في إطار إجراءات أمنية فورية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل، وفق ما أعلنته جهات التنسيق الحكومية الإسرائيلية (كوغات).

وقالت "كوغات" في بيان إن إغلاق المعابر سيستمر "حتى إشعار آخر"، لكنها أكدت أنه "لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن الكميات الكبيرة من المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار تفوق بكثير الاحتياجات الغذائية للسكان، وفق المنهجيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة"، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان أنها "ستواصل التواصل المنتظم مع المجتمع الدولي، وستقدم تحديثات حول أي تطورات وفق تقييم الوضع الأمني".

يأتي هذا الإغلاق بعد نحو ثمانية أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، والذي سمح بتحسن ملحوظ في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورغم ذلك، لا يزال الوضع الإنساني في القطاع هشاً، حيث يعتمد معظم سكانه البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون نسمة على المساعدات الخارجية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى استمرار تحديات كبيرة تتعلق بنقص المياه الصالحة للشرب، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص المواد الطبية والوقود، إضافة إلى وجود عشرات الآلاف من النازحين في ظروف إيواء صعبة.

وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية من أن أي تعطيل طويل لدخول المساعدات قد يفاقم الأوضاع، خاصة مع استمرار الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع الذي عانى من دمار واسع جراء الصراع السابق.