9 مصابين في إطلاق نار قرب معسكر منتخب إنجلترا بكأس العالم

تعرض ‌تسعة أشخاص ​لإصابات لا تهدد حياتهم في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا ⁠المشارك في كأس العالم لكرة القدم بمدينة كانساس بولاية ميزوري يوم ‌السبت، قبل أيام من انطلاق البطولة.

وقالت ‌شرطة مدينة كانساس إنها لم ‌تعتقل أي مشتبه ‌بهم، وإن ثلاثة ‌على الأقل من ضحايا إطلاق ​النار نُقلوا ‌إلى ​مستشفيات محلية.

ووقع ⁠الحادث على بعد حوالي أربعة أميال من ​المكان ⁠الذي ⁠من المقرر أن تتدرب فيه إنجلترا في ⁠مجمع سووب فيليدج لكرة القدم. لم تصل إنجلترا بعد إلى مدينة كانساس ومن المقرر أن ‌تواجه كوستاريكا وديا في أورلاندو بولاية ​فلوريدا يوم الأربعاء.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي التعليق على الحادث.