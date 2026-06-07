كوريا الجنوبية تختار أول رئيسة وزراء للبلاد منذ 20 عاماً

أعلنت الرئاسة ‌في ​كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن الرئيس لي جيه ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ-سوك ⁠لتولي رئاسة الوزراء.

وإذا وافق البرلمان على تعيينها، ستصبح هان أول امرأة ‌تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاما.

وقال كانغ ‌هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي ‌في مؤتمر صحفي ‌إن من المتوقع ‌أن تقود هان، التي شغلت سابقا ​منصب الرئيسة ‌التنفيذية لشركة (نيفر) ​الكورية الجنوبية العملاقة ⁠للإنترنت، عملية التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وأضاف ​كانغ "ستتمكن ⁠هان ⁠من تحويل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية - المدفوع ⁠بالطفرة في قطاع أشباه الموصلات وارتفاع الصادرات - إلى نمو شامل يصل إلى الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة ‌والمتوسطة".

ومنصب رئيس الوزراء شرفي وإداري إلى ​حد بعيد في ظل النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية.