واشنطن تدرس توظيف أصول إيران لتعويض أضرار الهجمات على دول الخليج

أكد مصدر مطلع أن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى ‌دول الخليج من أجل إعادة الإعمار ​وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران، وذلك في الوقت الذي شنت فيه طهران موجة من الهجمات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيرة.

وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا.

جاء هذا الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، لشبكة (سي.إن.إن) بأن اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة.

ولم يحدد المصدر أمس السبت نوع الأصول التي تدرسها وزارة الخزانة. ولم يبد أن اللغة المستخدمة لوصف الإجراءات الجديدة تقتصر على الأصول ⁠المجمدة.

وتجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة إلى حد كبير للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة ​أشهر، والذي من شأنه أن يترك قضايا ‌مثل البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة. لكن التوصل إلى اتفاق ظل ​بعيد المنال في ظل الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.