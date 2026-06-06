وزير الحرب الأمريكي يتحدث عن غزو خطر يهدد أوروبا

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم السبت إن أوروبا تواجه ما وصفه ‌بغزو أيديولوجيات خطيرة قادمة عبر البحر، رابطا بين الهجرة وإرث إنزال نورماندي في تصريحات أدلى بها في نورماندي في يوم ذكرى الإنزال.

وتعكس تصريحاته انتقادات دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا، معتبرة أن ⁠القارة تعاني ضعفا في الدفاعات، وعجزاً عن التعامل مع ملف الهجرة وتعقيدات بيروقراطية، و"رقابة" على أصوات اليمين المتطرف والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى ‌السلطة.

وقال هيغسيث خلال خطاب في المقبرة الأمريكية بنورماندي في كولفيل-سور-مير "للأسف، تشهد شواطئ أوروبية مختلفة اليوم اقتحاماً من نوع ‌آخر، يتمثل في أيديولوجيات خطيرة، ففي شواطئ ‌إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا، تصل قوارب ويأتي رجال".

وأضاف "متى ‌ستتحرك العواصم الأوروبية ‌لمواجهة هذا الغزو، أم أنه فات الأوان؟ آمل ألا يكون كذلك، وأعتقد أنه ليس كذلك".