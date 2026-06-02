البنتاغون يشدد القيود على الصحفيين مجدداً





شددت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء مجددا القيود على الصحفيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاجون.

وقال جويل فالديز السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع عبر منصة " اكس"" تم إعادة تصنيف المكتب الصحفي للبنتاجون ليصبح جزءا من منشأة معلومات حساسة بسبب مشاركة كتاب الخطابات من مكتب وزير الحرب".

وتشير وزارة الدفاع إلى نفسها الآن باسم وزارة الحرب على الرغم من أنه قانونيا لا يمكن تغيير التسمية بدون موافقة الكونجرس.

وقال فالديز إن كتاب الخطابات عادة ما يتعاملون مع محتوى سري يتطلب الولوج إلى شبكة الكمبيوتر المشفرة الخاصة بالوزارة.

وأضاف" نتيجة ذلك، لم يعد بإمكان الصحفيين دخول المكتب". وأوضح أن الدخول إلى مساعدي وزير الدفاع بيت هيجسيث سيظل متاحا "من خلال المواعيد فقط".