تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بشدة أمس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد تسجيلها أمس أكبر ارتفاع يومي لها خلال شهر تقريبا، في ظل حالة الغموض المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي تزيد خطر استمرار توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج لفترة أطول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم أغسطس المقبل بنحو 94 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4.2%، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 91 دولارا للبرميل.

وزادت الأسعار بشدة أمس بعد أنباء عن تجميد إيران للمحادثات مع الولايات المتحدة احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، قبل أن يفقد الخام مكاسبه عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات.

قال ترامب إنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل، مضيفا في اتصال هاتفي مع قناة أيه.بي.سي نيوز التلفزيونية الأمريكية أن واشنطن "تحتاج إلى ضمان عدة نقاط إضافية" قبل التوصل إلى اتفاق.

و أدى الغموض المحيط بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالي يين طهران وواشنطن، ومستقبل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الذي تمر منه في الظروف العادية نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى تذبذب أسعار النفط، التي انخفضت الشهر الماضي وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن طهران ووكلاءها الإقليميين وضعوا على أجندتهم الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بالإضافة إلى مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر، والذي يعد بديلا بالغ الأهمية لصادرات النفط .

وبحلول الساعة الواحدة و22 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.9% إلى 94.24 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 91.23 دولارا للبرميل تسليم يوليو.