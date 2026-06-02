ترامب: اتفاق إطاري مع إيران قد يُبرم خلال الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران قد يتم "خلال الأسبوع المقبل"، بحسب ما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية يوم امس الاثنين.

وأفادت الشبكة بأن ترامب قال لأحد مراسليها في مقابلة هاتفية إن مذكرة تفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار الحالي يمكن الانتهاء منها والاتفاق عليها "خلال الأسبوع المقبل".

وقال ترامب، بحسب "إيه بي سي"، إنه "لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط"، مضيفا أنه لم يوافق بعد على الاتفاق بشكل نهائي.

ولم يصدر أي تأكيد علني من إيران يفيد بأن الاتفاق بات وشيكا، فيما سبق أن أعلن ترامب عن جداول زمنية طموحة لمبادرات دبلوماسية جرى تأجيلها لاحقا.

وتجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات مكثفة بشأن اتفاق إطاري، يشمل تمديد وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل، وعلى الرغم من الهدنة، تبادل الجانبان إطلاق النار بشكل متقطع خلال الأسابيع الأخيرة.