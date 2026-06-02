البنتاغون يصنف مكتب الصحافة منطقة سرية ويقيد دخول الصحفيين

في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تقيد وصول وسائل الإعلام إلى البنتاغون، أعلنت وزارة الدفاع أن مكتبها الصحفي أصبح الآن منطقة مصنفة سرية لا يمكن للصحفيين الوصول إليها.

وأكد المتحدث الصحفي المؤقت باسم البنتاغون جويل فالديس هذا الإجراء عبر منصة (إكس)، قائلا إنه "لا يوجد أي أمر مثير للجدل" فيه، وإن القرار جاء لأن كتّاب الخطابات، الذين يستخدمون مواد سرية، باتوا يشغلون هذا المكان.

وكتب فالديس: "تم إعادة تصنيف مكتب الصحافة في البنتاغون كمرفق معلومات مجزأة حساسة بسبب قيام كتّاب الخطابات التابعين لمكتب وزير الحرب بمشاركة هذا المرفق".

وأضاف: "يتعامل كتّاب الخطابات هؤلاء بشكل روتيني مع مواد سرية .. ونتيجة لذلك لن يُسمح للصحفيين بعد الآن بدخول هذا المكتب. لا يوجد أي أمر مثير للجدل في ذلك".