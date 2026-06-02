ماندلسون منتقداً رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر يفتقر إلى الحيوية

انتقد السياسي البريطاني البارز بيتر ماندلسون قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، وقال إن مقر رئاسة الوزراء "10 داونينغ ستريت" يحتاج إلى "إعادة هيكلة كاملة"، وذلك في رسائل نُشرت ضمن آلاف الوثائق المتعلقة بتعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.

كما قال إن الحكومة البريطانية "لن تندم أبدا" على تعيينه، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية السابق ديفيد لامي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم نشر الدفعة الثانية من الوثائق المتعلقة بقرار ستارمر منح منصب واشنطن المرموق لماندلسون بدلا من دبلوماسي مهني، من قبل الحكومة البريطانية بعد ظهر يوم الاثنين.

وتشمل الملفات آلاف الرسائل الخاصة السابقة المتبادلة عبر "واتساب" بين شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة.

وفي رسالة إلى الوزير في الحكومة بات ماكفادن في يوليو 2025، قال ماندلسون: "ذهبت إلى داونينغ ستريت بعد لقائي بك. المكان يعاني من الحصار والفراغ، ويحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وضخ للهدف والثقة حتى يتمكن من تحقيق أي تقدم".

كما قال إن ستارمر "يفتقر إلى الحيوية"، وإن وزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تستطيع تفسير مصدر النمو الاقتصادي.

وقال في رسائل إلى ماكفادن عقب نكسات حزب العمال في الانتخابات المحلية في مايو 2025: "الأمر يبدأ من القمة، وكير يفتقر إلى الحيوية، وكذلك مجلس الوزراء ككل. نوايا الناس في العموم صحيحة، لكنكم بحاجة إلى مزيد من الأشخاص القادرين على التنفيذ".