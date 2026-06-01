من الجيب إلى ساحة المعركة.. طائرة وزنها 70 غراماً تغيّر قواعد الحرب

تُعدّ الطائرة المسيّرة النانوية Black Hornet، التي تطورها شركة Teledyne FLIR Defense، واحدة من أصغر أنظمة الاستطلاع العسكري في العالم، إذ لا يتجاوز وزن أحدث إصداراتها 70 غراما، ويمكن حملها داخل جيب الجندي، مع جاهزية تشغيل لا تتجاوز دقيقة واحدة.

وبحسب المعلومات الفنية والتشغيلية، فقد تم تزويد هذه الطائرة لأكثر من 45 دولة، فيما تجاوز عدد الوحدات المسلّمة 33 ألف نظام، إضافة إلى عقود مع الجيش الأمريكي تتخطى قيمتها 300 مليون دولار ضمن برامج الاستطلاع المحمولة للجندي.

قدرات تشغيل متقدمة رغم الحجم الصغير

النسخة الأحدث Black Hornet 4 قادرة على التحليق لأكثر من 30 دقيقة، وقطع مسافة تتجاوز 3 كيلومترات، مع إمكانية العمل في ظروف جوية صعبة تشمل رياحا تصل إلى 25 عقدة وأمطارا، وهي ظروف تعجز عنها عادة الطائرات المسيّرة الصغيرة المدنية.

وتبلغ سرعة الطائرة نحو 10 أمتار في الثانية، بينما يمكن التحكم بها ضمن مدى يصل إلى 1000 متر عبر وصلة بيانات مباشرة، مع بث حي للفيديو والصور إلى جهاز محمول خاص بالمشغّل.

كما تضم المنظومة كاميرا نهارية بدقة 12 ميغابكسل إلى جانب كاميرا حرارية عالية الدقة، إضافة إلى أنظمة متقدمة لتفادي العوائق، ما يتيح تشغيلها في بيئات معقدة مثل المدن المزدحمة، الأنفاق، والمباني المغلقة حتى في حال ضعف أو انعدام إشارة GPS.

نظام استطلاع فردي متكامل

يتكوّن النظام من طائرتين نانومتريتين ومحطة قاعدة محمولة، صُممت لتكون جزءا من تجهيزات الجندي الفردية، بما يسمح بإجراء عمليات استطلاع فورية دون الحاجة إلى دعم جوي أو وحدات استطلاع إضافية.

ويمكن تشغيل الطائرة عبر عصا تحكم (Joystick) أو برمجتها مسبقا لتنفيذ مسار طيران باستخدام نظام تحديد المواقع.

تطور تقني عبر أربع أجيال

بدأ تطوير المشروع عام 2008 عبر شركة Prox Dynamics بالنموذج الأول PD-100، الذي بلغ وزنه 16 غراما وطوله 100 ملم، ودخل الإنتاج عام 2012 بعد حصول وزارة الدفاع البريطانية على عقد لشراء 160 وحدة بقيمة 31 مليون دولار، وتم نشره لاحقًا في أفغانستان.

وفي عام 2016 استحوذت FLIR Systems على الشركة المطوّرة مقابل 134 مليون دولار، قبل إطلاق Black Hornet 3 عام 2018 بوزن 32 غراما وقدرة على الطيران دون الاعتماد على GPS.

أما الجيل الرابع، فقد رفع الوزن إلى 70 غراما مقابل تحسينات كبيرة شملت زيادة مدة الطيران إلى أكثر من 30 دقيقة، ومدى يتجاوز 3 كيلومترات، إضافة إلى إدخال التصوير الحراري وأنظمة الملاحة المتقدمة.

استخدام واسع واستراتيجية طويلة الأمد

اعتماد أكثر من 45 دولة لهذا النظام يعكس تحولا في أساليب الاستطلاع العسكري، حيث تتيح هذه الطائرات للوحدات الصغيرة مراقبة محيطها دون تعريض الجنود للكشف أو الخطر المباشر، خصوصا في العمليات الحضرية والبيئات المعقدة.

وترى الجيوش أن الاستثمار في هذه التقنية مبرر رغم تكلفتها، نظرا لدورها في تقليل الخسائر البشرية وتعزيز الوعي الميداني.

كما يشير افتتاح منشأة صيانة وتدريب جديدة بمساحة 13 ألف قدم مربع في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى توجه الشركة نحو اعتماد طويل الأمد لهذه المنظومة ضمن البنية العسكرية الحديثة، مع خطط مستقبلية لتطوير نسخ أكثر خفة واستقلالية، وربما تشغيلها ضمن أسراب طائرات متعاونة.