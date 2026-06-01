انفجار في منشأة هانوا للفضاء في دايجون بكوريا الجنوبية

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران في انفجار وقع بمصنع شركة "هانوا آيروسبيس" الدفاعية في مدينة دايجون بوسط كوريا الجنوبية، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.

وتلقت السلطات بلاغا عن الانفجار في الساعة 10:59 صباحاً، حيث تعمل الجهات المعنية على تأكيد العدد الدقيق للضحايا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعمل سلطات الإطفاء التي هرعت إلى مكان الحادث على إخماد حريق في الموقع.

ويعتقد مسؤولو الشرطة والإطفاء أن الانفجار وقع في الطابق الأول من المصنع، ويعتزمون التحقيق في السبب الدقيق للحادث بمجرد إخماد الحريق.