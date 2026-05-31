الدولية للطاقة الذرية تطلب الوصول إلى محطة نووية أوكرانية

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بسبب ورود أنباء بشأن هجوم بطائرة مسيّرة على قاعة ماكينات بمحطة للطاقة النووية في زابوروجيا، التي تسيطر عليها روسيا، والواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وطلبت الوصول إلى موقعها.

وذكرت الوكالة الدولية في منشور لها على منصة "إكس"، أمس السبت، أن خبراءها الذين يتمركزون في المحطة طلبوا معاينة المبنى المتضرر، وأضافت أنه في حال تم تأكيد صحة النبأ، فسيكون ذلك هو أول هجوم بطائرة مسيّرة يتم شنه على المنشأة منذ أبريل من عام 2024.

وكانت الإدارة التي عينتها موسكو في المحطة، قالت في وقت سابق، هي وأليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، إن مسيّرة استهدفت قاعة التوربينات في الوحدة السادسة من المفاعل.

وحمّلا الجيش الأوكراني مسؤولية ما حدث، حيث قالا إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة موجهة بالألياف الضوئية، دون أن يتم تقديم أي دليل على ذلك.