بعد انسحاب فنانين.. ترامب يلقي خطاباً لإحياء فعالية ذكرى التأسيس

أكد منظمون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابا لإحياء فعالية في ‌واشنطن الشهر المقبل بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب عدد من الفنانين كان من المقرر أن يشاركوا في سلسلة من الحفلات الموسيقية بهذه المناسبة.

وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار افتتاح "معرض الولايات الأمريكية العظيم"، وهي فعالية تستمر ⁠16 يوما من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026.

وقالت مجموعة (فريدام 250) المنظمة للفعالية إن المعرض سيقام في متنزه "ناشونال مول" من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى ‌نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل الجذب.

لكن برنامج الحفلات ‌الموسيقية تعرض لسلسلة من الإلغاءات. وانسحب بريت مايكلز، المغني ‌الرئيسي لفرقة الروك (بويزون)، يوم الجمعة ليكون خامس موسيقي ‌ينسحب قائلا إن الفعالية ‌ليست احتفالا غير منحاز لأحد الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي وإنه كان يعتقد أن الاحتفال لن يكون منحازا.

وذكرت (فريدام ‌250) عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ترامب ⁠من المقرر الآن أن "يطلق شخصيا هذا الاحتفال التاريخي".

ولم يكشف المنظمون علنا عن أسباب الانسحاب على الرغم من أن الانسحابات أثارت ⁠تساؤلات حول جدوى ⁠الفعالية كما كان متصورا في الأصل.

وأشار ترامب في منشور على منصة ⁠تروث سوشال أمس السبت إلى أن سلسلة الحفلات الموسيقية قد لا تكون ضرورية بعد الآن إذا استمر الفنانون في الانسحاب. وطرح إمكانية إلقاء خطاب في "ناشونال مول" بدلا من ذلك، مصورا نفسه على أنه عامل جذب أقوى ‌من أي عرض موسيقي.

وكتب ترامب "الحقيقة أنني، كما يرى كثيرون، عامل الجذب رقم واحد في أي مكان في العالم" وأضاف أنه يجذب "جمهورا أكبر بكثير من إلفيس في أوج شهرته، ومن دون جيتار".

وقال الرئيس إنه "يأمر ممثليه بدراسة جدوى تنظيم تجمع تحت شعار "أمريكا تعود".