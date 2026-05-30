الناتو: العلاقة مع البنتاغون مستقرة

ذكر مسؤول عسكري بارز من حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم السبت أن أوروبا استجابت لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي، مضيفا أن العلاقة مع البنتاغون مستقرة وخالية من "الاحداث المثيرة ".

وقال الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، رئيس اللجنة العسكرية للناتو في مقابلة "لدينا عملية تخطيط دفاعي للناتو تعطينا القدرة التي نحتاجها، وسنحصل على ذلك في الوقت المناسب للوصول إلى مستوى إنفاق إجمالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وأضاف "لذلك أعتقد أننا في وضع جيد".

وكان يتحدث بعد وقت قصير من إلقاء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تصريحات شديدة اللهجة بشأن أوروبا والناتو في منتدى شانجريلا للحوار الدفاعي في سنغافورة.

وقال كافو دراجون وهو ضابط في البحرية الإيطالية "من الناحية العسكرية، لا توجد لدينا أي مواقف مثيرة مع الولايات المتحدة".

كما كرر طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لما تسميه تقاسما أكثر عدالة للأعباء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد هيجسيث: "لقد انتهى عصر دعم الولايات المتحدة لدفاع الدول الغنية. نحن بحاجة إلى شركاء، وليس دولا تحتاج للحماية".