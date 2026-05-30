هيجسيث: انتهى عصر الحماية الأمريكية للدول الغنية

انتقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بشدة الحلفاء الأوروبيين في مؤتمر أمني كبير في سنغافورة، كما حذر أيضا من الهيمنة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقارن هيجسيث الحلفاء والشركاء في المحيط الهادئ بأولئك في أوروبا في خطاب ألقاه في مؤتمر "حوار شانجريلا" الأمني في سنغافورة.

وقال إن الشركاء الآسيويين يتبعون تقليديا نهجا عمليا تجاه التحالفات.

وأضاف هيجسيث: "عندما تتوافق مصالحنا، فإننا نعمل معا بتصميم مركز. وعندما تتباعد مصالحنا، فإننا نتكيف بشكل عملي - دون الدراما أو الوعظ الأخلاقي. أعتقد أن أوروبا الغربية قد تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

كما كرر طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لما تسميه تقاسما أكثر عدالة للأعباء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد هيجسيث: "لقد انتهى عصر دعم الولايات المتحدة لدفاع الدول الغنية. نحن بحاجة إلى شركاء، وليس دولا تحتاج للحماية".

وأضاف أن إدارة ترامب تسعى جاهدة لتحقيق سلام مستقر وتجارة عادلة وعلاقات محترمة مع بكين.