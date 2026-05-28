بدون رادار.. سلاح جديد يمحو أسراب الطائرات المسيّرة في 3 ثوانٍ

كشفت شركة أمريكية ناشئة تُدعى Picket Defense Systems عن نظام دفاعي جديد يحمل اسم Inferno RTC، وهو برج دوّار مُصمم لاعتراض أسراب الطائرات المسيّرة خلال 3 ثوانٍ معدودة، مع الاعتماد على تقنيات استشعار غير رادارية.

وتم عرض النظام خلال فعالية SOF Week 2026 في مدينة تامبا الأمريكية بين 18 و21 مايو الحالي، حيث وصفته الشركة بأنه أول برج دفاعي من نوعه يعتمد على بنية نصف كروية مزودة بعشرات المواسير الثابتة الموزعة بزوايا متعددة.

تصميم يعتمد على الإطلاق متعدد الزوايا

يتكوّن النظام من هيكل دوّار يحتوي على أكثر من 50 ماسورة إطلاق ثابتة، موزعة هندسياً حول سطح البرج، وعلى عكس الأنظمة التقليدية التي تعتمد على توجيه السلاح نحو الهدف، يقوم النظام بتفعيل الماسورة المناسبة وفق زاوية الهدف في اللحظة المناسبة.

وتتوفر من النظام نسختان:

نسخة خفيفة بوزن يقارب 20 كغ وبـ36 ماسورة

ونسخة أكبر بوزن يصل إلى 40 كغ وتضم أكثر من 54 ماسورة

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاستشعار السلبي

بحسب الشركة، لا يستخدم النظام الرادار في عمليات الرصد، بل يعتمد على منظومة استشعار صوتي ثلاثي الأبعاد لالتقاط ضوضاء محركات الطائرات المسيّرة، إلى جانب كاميرات بصرية للتحقق من الأهداف.

وتتولى خوارزميات ذكاء اصطناعي مدمجة (TinyML) معالجة البيانات في الزمن الحقيقي لتحديد نوع الهدف ومساره، واختيار نوع الذخيرة المناسبة لكل حالة.

قدرات اعتراض متعددة السيناريوهات

يستطيع النظام استخدام عدة عيارات من الذخيرة، تتراوح بين ذخائر خفيفة وقذائف منخفضة السرعة، بما يسمح بالتعامل مع أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة، من الطرازات الصغيرة إلى المسيّرات السريعة.

ووفقاً للمواصفات المعلنة، يبدأ رصد الأهداف من مسافة تقارب 100 متر، مع نافذة زمنية تُقدّر بنحو 3 ثوانٍ لاتخاذ قرار الاشتباك، بينما تمتد "منطقة الاشتباك الفعّال" إلى نحو 40 متراً.

سياق التطوير: تصاعد تهديد الطائرات المسيّرة

يأتي تطوير النظام في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة في ساحات النزاع، وهو ما دفع العديد من الجيوش إلى البحث عن حلول دفاعية أقل كلفة وأكثر مرونة مقارنة بالأنظمة التقليدية مثل أنظمة الرادار والدفاع الجوي الثقيل.

وتشير تقارير دفاعية إلى أن بعض هذه الطائرات باتت قادرة على إرباك أنظمة باهظة الثمن، ما دفع شركات أمريكية ناشئة إلى تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستشعار السلبي وتقنيات الاعتراض السريع.

توجهات دفاعية جديدة

وتندرج أنظمة مثل Inferno RTC ضمن موجة أوسع من التقنيات الدفاعية التي تشمل أيضاً حلولاً تعتمد على الليزر وأنظمة الطاقة الموجهة، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العسكرية لتطوير وسائل فعالة لمواجهة تهديد أسراب الطائرات المسيّرة.

وبحسب محللين في قطاع الدفاع، فإن هذه الأنظمة تعكس تحولاً في فلسفة الدفاع الجوي نحو حلول أسرع وأقل تكلفة وأكثر تخصصاً في مواجهة التهديدات منخفضة التكلفة وعالية العدد.