ترامب : انتخابات التجديد النصفي لن تدفعني لاتفاق مع إيران

أكد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنه غير قلق بشأن ‌التداعيات السياسية لطول ​أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر ستجبره على إبرام اتفاق.

وذكر ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض، في إشارة إلى القيادة الإيرانية "ظنوا أنهم سيصبرون ⁠أكثر مني... وقالوا 'سنصبر أكثر منه. لديه انتخابات التجديد النصفي'. أنا لا أهتم بانتخابات التجديد النصفي".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال مناقشات حول كيفية إنهاء الصراع.

وقد يزيد تجاهله لضغوط انتخابات التجديد النصفي ‌من مخاوف الحلفاء الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق بالفعل إزاء تصريحات سابقة قللت من شأن الأثر الاقتصادي للحرب على الأمريكيين.

كان ترامب قد قال ‌في البداية إن الحرب ستستمر من أربعة إلى ‌ستة أسابيع، وهي الآن تدخل شهرها الرابع. وفي بعض الأحيان، ‌أشار إلى أن الصراع قد ‌ينتهي في غضون أيام ليقول لاحقا إنه ربما يستمر لبعض الوقت.

مع تزايد قلق الناخبين ​حيال ارتفاع الأسعار، ‌خاصة أسعار البنزين، يزيد ​الضغط السياسي على الحزب الجمهوري ⁠المنتمي إليه ترامب، والذي من المرجح أن يواجه صعوبة في الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.

وتفاقم هذا القلق بقرار ​ترامب تأييد ⁠كين باكستون، ⁠المرشح في الانتخابات التمهيدية الذي يواجه فضيحة، بدلا من السناتور الجمهوري الحالي جون كورنين من تكساس.

ويواجه باكستون تهمة الاحتيال الجنائي وتمضي زوجته في ⁠إجراءات الطلاق منه لأسباب دينية، ومع ذلك فاز بسهولة على كورنين في الانتخابات التمهيدية للحزب يوم الثلاثاء بعد تأييد الرئيس له. ويرى الديمقراطيون الآن أن مقعد مجلس الشيوخ في هذه الولاية المؤيدة للجمهوريين يمكن التنافس عليه في نوفمبر.

وخلال اجتماع ‌مجلس الوزراء، أشار ترامب أيضا إلى بعض مشاريعه الإنشائية في العاصمة الأمريكية. وقال ​بعض المشرعين الجمهوريين إن هذه المشاريع تعد إلهاء عن القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحا.