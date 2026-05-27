إصابة جديدة بفيروس هانتا ترفع عدد الحالات إلى 13

أكد المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ‌أدهانوم جيبريسوس ​اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية كانت مركز تفشي للمرض ارتفع إلى 13 حالة.

وقال ⁠جيبريسوس في منشور على منصة إكس "أبلغت إسبانيا عن رصد حالة جديدة بين الركاب الخاضعين ‌للحجر الصحي، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 13".

وأوضح أن ‌ثلاثا منهم لقوا حتفهم، مشيرا ‌إلى أنه لم تسجل ‌وفيات جديدة منذ الثاني ‌من مايو.

وأضاف جيبريسوس "الوضع لا يزال ​مستقرا. يتلقى ‌الركاب ​الذين أصيبوا بالمرض الرعاية ⁠اللازمة، بينما يبقى آخرون في الحجر الصحي".

وفي الأسبوعين الماضيين، ​نزل ⁠جميع ⁠الركاب المتبقين وأفراد الطاقم والطاقم الطبي من سفينة الركاب الفاخرة "إم.في هونديوس" التي ⁠كانت بؤرة تفشي المرض.

وينتقل فيروس هانتا عن طريق القوارض، ويمكن أن يصيب البشر ويسبب المرض. وتشير تقديرات منظمة الصحة ‌العالمية إلى إصابة ما بين 10 آلاف ​و100 ألف شخص بالفيروس على مستوى العالم سنويا، وتختلف شدة المرض باختلاف السلالة.