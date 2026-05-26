"أوروبا وحدها في المنزل".. دراسة تكشف تفوقاً عسكرياً أوروبياً على روسيا

رأى باحثون في شؤون السلام بمنظمة "جرينبيس" أن الدفاع الأوروبي أقوى مما هو شائع الاعتقاد، مشيرين إلى مقارنة بالأرقام مع روسيا.

وأظهرت دراسة أجرتها "جرينبيس" أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتفوق عدديا على روسيا في فئات عسكرية أساسية، حتى من دون الولايات المتحدة.

كما ذكرت الدراسة التي عُرضت في برلين تحت عنوان "أوروبا وحدها في المنزل؟" أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو إلى جانب كندا تنفق مجتمعة على قواتها المسلحة أكثر مما تنفقه روسيا.

وبحسب الدراسة، أنفقت الدول الأوروبية الحليفة وكندا خلال العام الماضي نحو 626 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حاليا نحو 540 مليار يورو، بينما أنفقت روسيا 190 مليار دولار.

وأشار معدو الدراسة إلى أن التفوق الأوروبي يتضح بشكل خاص في الطائرات المقاتلة، إذ تمتلك الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وكندا 2215 طائرة مقاتلة مقابل 1064 طائرة لدى روسيا.

وينطبق ذلك أيضا على السفن الحربية، بواقع 143 سفينة مقابل 34 سفينة، وكذلك المدفعية بواقع 15896 مدفعية مقابل 5976 مدفعية.

وكتب معدو الدراسة: "تمتلك أوروبا موارد دفاعية هائلة. وينطبق ذلك وفقا لأحدث دراسة أيضا في حال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو". في المقابل أشار الخبراء إلى أن السياسة الأمنية الأوروبية تعاني من سباق غير منسق ومكلف على مشاريع التسلح.