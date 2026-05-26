روبيو: الاتفاق مع طهران قد يستغرق أياماً .. وهرمز يجب أن يُفتح

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء أن ​التفاوض على اتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام"، مما بدد ‌الآمال في ​نهاية وشيكة للصراع وذلك بعد يوم من شن قوات أمريكية هجمات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران.

وفي حديثه عن الهجمات التي استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بطريقة أو بأخرى".

وأضاف روبيو ⁠للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية "يجب فتح المضائق وستُفتح بطريقة أو بأخرى.. ينبغي فتحها".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أوائل أبريل، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان ‌أمس الاثنين إنها شنت هجمات جديدة بهدف "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

وقال ‌روبيو للصحفيين في ​نيودلهي في وقت سابق إن الولايات المتحدة ⁠ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في التعامل مع إيران "بطريقة أخرى".

وأضاف روبيو "هناك شيء قوي جدا مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم ​على ⁠فتح مضيق (هرمز)... وإجراء ⁠مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن الملف النووي".

وفي منشور مطوّل على تروث سوشال أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ⁠تسير "بشكل جيد"، لكنه هدد بهجمات جديدة في حال فشلها قائلا "لن يكون هناك سوى اتفاق عظيم للجميع، أو لا اتفاق على الإطلاق".

وفي مؤشر آخر على التوتر في المنطقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إن إسرائيل ستُكثف ضرباتها على جماعة "حزب الله" ‌المدعومة من إيران في لبنان.

وبعد تصريحه بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُهاجم البنية ​التحتية لـ "حزب الله" في سهل البقاع ومناطق أخرى.