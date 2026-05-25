ارتفاع إصابات الإيبولا إلى 7 حالات في أوغندا

أعلنت سلطات الصحة في أوغندا اليوم الإثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس إيبولا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى سبع حالات.

وكل الحالات على صلة بتفشي المرض في الكونغو المجاورة الذي يبدو أنه بدأ قبل عدة أيام أو أسابيع من إعلان السلطات الكونغولية عنه في 15 مايو.

ودخل رجل كونغولي كان يبلغ من العمر 59 عاما أحد المستشفيات في العاصمة الأوغندية كمبالا في 11 مايو وتوفي بعد ثلاثة أيام قبل أن يتبين أنه كان يعاني من الإيبولا. وجاءت نتيجة اختبارات مواطنين كونغوليين كانا قد تلقيا الرعاية الطبية في أوغندا، إيجابية لفيروس إيبولا.

وأكدت سلطات الصحة الأوغندية يوم السبت، أولى حالات الإصابة المحلية وهي لسائق وأحد موظفي قطاع الصحة كانا قد تواصلا مع المريض الكونغولي الذي توفي في 11 مايو.

وقالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، إن الاختبارات أظهرت أيضا إصابة عاملين آخرين من قطاع الصحة في مستشفى خاص في كمبالا، بالفيروس.

وفي الكونغو، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس إيبولا 900 حالة وبالأخص في إقليم إيتوري بشرق البلاد حيث يوجد مركز التفشي الحالي، حسبما أعلنت السلطات أمس الأحد.