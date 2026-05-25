ترامب: عائدات النفط الفنزويلي غطّت كلفة الحرب على إيران 25 مرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مؤكداً أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة.
وخلال خطاب جماهيري ألقاه مؤخراً، صرّح ترامب قائلاً: "كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً"، قبل أن يضيف أن كمية النفط التي تم استخراجها من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "سدّدت تكاليف الحرب على إيران نحو 25 مرة".
ولم يقدّم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو بيانات رسمية تدعم هذا التصريح أو توضح آلية احتساب العائدات التي تحدث عنها، بحسب ما أوردته صحيفة The Business Standard.
وتأتي تصريحات ترامب بعد تقديرات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أشارت إلى أن كلفة الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت نحو 29 مليار دولار، بينما رجّحت تقديرات مستقلة أخرى أن تكون الكلفة الفعلية للنزاع أعلى من ذلك بكثير.
وكان ترامب قد دافع مراراً خلال الأشهر الماضية عن سياسات إدارته في قطاع الطاقة، معتبراً أن زيادة إنتاج النفط المرتبط بفنزويلا تمثل أحد أبرز إنجازاته في مجالي السياسة الخارجية والطاقة.
كما أشار في أكثر من مناسبة إلى أن انخراط الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي ساهم في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.