ترامب أظهر دعمه لرئيسة وزراء اليابان خلال زيارته للصين

ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) ​اليابانية اليوم الأحد نقلا عن ‌مصادر ​حكومية لم تسمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عندما انتقدها الرئيس الصيني شي جين بينغ ⁠خلال القمة الصينية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر.

وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ ‌أن أشارت تاكايتشي في نوفمبر إلى أن أي هجوم صيني ‌محتمل على تايوان ربما يؤدي إلى ‌رد عسكري من طوكيو. وتقول ‌الصين إن تايوان، ‌التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.

وأوردت ​صحيفة (يوميوري) أن ‌شي قال ​خلال قمة بكين ⁠إن تاكايتشي والرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يشكلان تهديدا للسلام الإقليمي، وحث ترامب على ​عدم ⁠دعمهما.

وأضافت ⁠أن ترامب رد على ذلك معبرا عن رأيه بأن تاكايتشي ليست من ⁠نوع القادة الذين يستحقون النقد.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من مكتب رئيسة وزراء اليابان أو وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في ‌طوكيو.

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع تاكايتشي بعد ​ساعات من انتهاء زيارته للصين التي استمرت يومين. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على التحالف "الراسخ" بين البلدين.