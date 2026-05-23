ألمانيا على أعتاب تسجيل رقم قياسي جديد في التجنيس

تتجه ألمانيا نحو تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المجنسين، إذ حصل أكثر من 309 آلاف شخص على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بحسب استقصاء أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد.

ووفقا للبيانات، يتم بذلك تجاوز الرقم القياسي الذي سجلته ألمانيا عام 2024 والبالغ نحو 292 ألف حالة تجنيس.

ووفقا للصحيفة، تستند البيانات إلى معلومات من 14 ولاية ألمانية. ولم تتحصل الصحيفة على معلومات من ولايتي ميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا-أنهالت.

أما ولايات سكسونيا السفلى وزارلاند وشليزفيج-هولشتاين فلم تقدم بيانات إجمالية، غير أن معظم المدن والدوائر التابعة لها زودت الصحيفة ببيانات التجنيس الخاصة بها بناء على طلبها. وبعض هذه الأرقام لا يزال أوليا.

وذكرت عدة بلديات أنها تسجل حاليا تراجعا في أعداد الطلبات، لكنها تستعد بالفعل لموجة جديدة من طلبات التجنيس.

ووفقا لتقديرات عدد من الجهات الرسمية، فمن المتوقع أن يسعى مزيد من الأوكرانيين للحصول على الجنسية الألمانية اعتبارا من العام المقبل.

وقال متحدث باسم دائرة أوريش للصحيفة: "بما أن أول موجة لجوء كبيرة بدأت مع اندلاع الصراع في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، فإن أول اللاجئين سيستوفون مدة الإقامة المسبقة المطلوبة البالغة خمس سنوات في ربيع عام 2027".

وأضاف المتحدث أن وضع الحماية الجماعية الممنوح حاليا ينتهي في مارس 2027، قائلا: "من المرجح أن يستفيد كثير من اللاجئين بحلول هذا الوقت من تقليص مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس إلى خمس سنوات من أجل الحصول على وضع قانوني مستقر، خاصة وأن السماح بازدواج الجنسية زاد من جاذبية الأمر".